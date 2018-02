Schumacher bate, mas é 1.º no treino O heptacampeão mundial Michael Schumacher, da Ferrari, surpreendeu e marcou nesta sexta-feira o melhor tempo no terceiro treino livre para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, que acontece na madrugada deste sábado para domingo. O treino acabou antes do previsto por causa da forte chuva que cai no autódromo em Suzuka. Schumacher, por sinal, bateu forte logo após marcar o melhor tempo do dia. Ele perdeu o controle do carro no fim da primeira curva devido ao acúmulo de água no local e destruiu a suspensão traseira esquerda de seu carro. O alemão não sofreu nenhum machucado. Punição - O vice-campeão mundial Kimi Raikkonen, da McLaren, vai perder dez posições no grid. Ele trocou o motor. Os tempos do terceiro treino livre foram: 1.º - Michael Schumacher (ALE/Ferrari), 1min46s543; 2.º - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren), 1min48s729; 3.º - Juan Pablo Montoya (COL/McLaren), 1min49s097; 4.º - Mark Webber (AUS/Williams), 1min49s484; 5.º - Antonio Pizzonia (BRA/Williams), 1min50s537; 6.º - Narain Karthikeyan (IND/Jordan), 1min50s811; 7.º - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari), 1min50s846; 8.º - Jenson Button (ING/BAR), 1min51s884; 9.º - Tiago Monteiro (POR/Jordan), 1min42s023; 10.º - Christijan Albers (HOL/Minardi), 1min52s700; 11.º - David Coulthard (ESC/RedBull), 1min53s346; 12.º - Takuma Sato (JAP/BAR), 1min53s454; 13.º - Christian Klien (AUT/RedBull), 1min54s348. Não marcaram tempo: Jarno Trulli (ITA/Toyota), Robert Doornbos (HOL/Minardi), Ralf Schumacher (ALE/Toyota), Felipe Massa (BRA/Sauber), Jacques Villeneuve (CAN/Sauber), Fernando Alonso (ESP/Renault) e Giancarlo Fisichella (ITA/Renault). Obs.: Em negrito os pilotos brasileiros.