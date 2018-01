Schumacher bate no 1º treino do ano O pentacampeão mundial Michael Schumacher começou mal a temporada de 2003. Em seu primeiro treino no ano, nesta terça-feira, em Barcelona, o piloto alemão perdeu o controle de sua Ferrari, saiu da pista e bateu na proteção de pneus logo na volta inicial. Mas não foi nada grave e ele voltou a testar o carro para o campeonato da Fórmula 1, que começa dia 9 de março, na Austrália. ?Foi só uma derrapada. Mas pensei que belo começo de temporada eu tive?, afirmou Schumacher, enquanto voltava rindo para os boxes do circuito da Catalunha. Ele não dirigia um carro de F1 desde outubro, quando acabou o campeonato de 2002 - em grande parte desse período, passou férias com a família na Noruega. Enquanto isso, o brasileiro Rubens Barrichello e o piloto de testes da Ferrari, Luca Badoer, estão fazendo testes de pneus com o carro do ano passado. O modelo 2003 da equipe será lançado no dia 7 de fevereiro.