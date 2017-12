Schumacher bate recorde em Ímola O piloto alemão Michael Schumacher estabeleceu nesta quarta-feira o novo recorde do circuito de Ímola, na Itália. A bordo do modelo 2004, o hexacampeão mundial marcou o tempo de 1min19s666, e se transformou no primeiro piloto a cobrir os 4,933 quilômetros do "Autodromo Enzo e Dino Ferrari" abaixo do 1min20. A 11 dias do início da temporada, a sessão desta quarta terminou com o escocês David Coulthard, de McLaren, com o segundo melhor tempo. Ele ficou 1,284 segundos atrás de Schumacher. O colombiano Juan Pablo Montoya (Williams) registrou o terceiro tempo, com 1,379 segundos mais lento que o alemão. Ontem, no primeiro dia em que Ferrari e Williams realizaram testes simultâneamente no circuito, a equipe inglesa se deu melhor. Com Ralf Schumacher, a Williams fez o melhor tempo do dia: 1min21s927. Veja os tempos desta quarta em Ímola: Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:19.664 (98 voltas) David Coulthard (ESC) McLaren 1:20.928 (69) Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:21.026 (72) Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:21.235 (52) Cristiano Da Matta (BRA) Toyota 1:22.162 (69) Olivier Panis (FRA) Toyota 1:24.356 (54)