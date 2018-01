Schumacher bate recorde na Espanha O alemão Michael Schumacher bateu o recorde extra-oficial da pista no circuito da Catalunha, na Espanha, ao registrar 1m15s016 (em 84 voltas) nesta quinta-feira, pulverizando a marca (1m15s266) obtida pelo escocês David Coulthard, da McLaren, na semana passada. Rubens Barrichello e Luca Badoer também treinaram com a Ferrari e cravaram 1m15s739 (67) e 1m16s436 (38), respectivamente. O brasileiro Antonio Pizzonia, da Jaguar, marcou o sétimo tempo do dia (1m18s653), entre os oito pilotos que foram à pista em Barcelona. Já o alemão Ralf Schumacher ficará um mês sem treinar, por causa de uma lesão nas costas.