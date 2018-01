Schumacher busca recorde em Monza Michael Schumacher está a dois pontos de mais um recorde: o de número de pontos na mesma temporada. Ano passado, o alemão da Ferrari obteve 123 pontos nas 17 etapas disputadas, recorde absoluto. Agora, depois de 14 corridas, ele já tem 122 e restam ainda três provas para o fim do campeonato. E ele não quer saber de parar. Para a revista Autosport inglesa afirmou que pretende continuar competindo pela Ferrari depois de seu contrato terminar, no fim de 2004. "Trabalhamos muito para fazer desse período a era Ferrari e quero estendê-la o máximo possível." Renda - A partida entre pilotos e artistas da moda, realizada quarta-feira à noite em Milão, rendeu 150 mil euros às famílias ítalo-norte-americanas que tiveram vítimas nos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Os pilotos venceram por 1 a 0, gol de Michael Schumacher aos 25 minutos do segundo tempo.