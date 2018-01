Schumacher: campeão dos campeões O piloto alemão Michael Schumacher foi eleito o "campeão dos campeões" de 2002 pelo jornal francês L?Equipe, em votação feita por jornalistas do diário esportivo. O pentacampeão mundial de Fórmula 1 obteve 144 pontos e desbancou o atacante Ronaldo, que somou 65 e ficou na sexta colocação. Curiosamente, o brasileiro melhor colocado não foi Ronaldo. Apesar de ter conquistado prêmios importantes como o de melhor jogador do ano pela Fifa e pela revista France Football, o Fenômeno perdeu para seu companheiro de Real Madrid, o lateral-esquerdo Roberto Carlos. O atleta ficou na terceira posição, com 85 pontos. O prêmio leva em conta, sobretudo, os títulos conquistados no ano. Roberto Carlos foi campeão mundial pela seleção brasileira e pelo Real Madrid, assim como Ronaldo, mas faturou, também, a Liga dos Campeões, competição de maior prestígio na Europa. Schumacher foi o escolhido por ter vencido pela quinta vez na carreira o Mundial de Fórmula 1, igualando o recorde do argentino Juan Manuel Fangio. O alemão já havia sido o "campeão dos campeões" de 2001. Antes dele, apenas um personagem do automobilismo tinha ficado com o prêmio do L?Equipe, o brasileiro Ayrton Senna, em 1990. A segunda colocação na premiação ficou com a esquiadora croata Janica Kostelic, que teve expressivos 117 pontos. Embora seja pouco conhecida no Brasil e na América do Sul, ela é destaque na Europa.