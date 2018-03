Schumacher cede privilégio a Rubinho Numa prova de que as coisas mudaram mesmo na Ferrari, Michael Schumacher anunciou nesta quinta-feira que a partir de agora o carro reserva da equipe ficará à disposição de Rubens Barrichello. Como o alemão já garantiu o pentacampeonato mundial da Fórmula 1, a prioridade na escuderia italiana passou a ser a conquista do vice com Rubinho. Assim, o brasileiro terá o privilégio já nesta sexta-feira, quando começam os treinos para o GP da Alemanha, em Hockenheim. ?Discutimos com a equipe e a partir de agora Rubens terá o carro reserva?, anunciou Schumacher durante a coletiva para o GP da Alemanha. Barrichello também era esperado em Hockenheim para participar da entrevista, mas um problema técnico em seu vôo o impediu de chegar nesta quinta-feira a Hockenheim. Apesar de já ter garantido matematicamente o título, depois da vitória no GP da França, no último domingo, Schumacher prometeu lutar pela vitória na Alemanha - mesmo porque, irá correr em casa, diante da sua torcida. ?Apesar de o campeonato de pilotos estar definido, só venci em 95 aqui em Hockenheim e gostaria de ganhar de novo?, revelou o piloto alemão.