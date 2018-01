Schumacher chegou a recusar Ferrari em 95 Michael Schumacher, hoje, agradece à Ferrari por quase tudo que conquistou da Fórmula 1. Mas em 1995, a situação era diferente. O alemão não queria correr de jeito nenhum no time italiano. Pelo menos foi o que revelou seu empresário, Willi Weber, ao tablóide inglês The Sun. Weber disse que o piloto, que ao fim daquela temporada ganharia o bicampeonato com a Benetton, também tinha propostas para competir por Williams ou McLaren a partir de 1996 e achava que a Ferrari seria uma "fria??. "Michael me dizia que era besteira porque a Ferrari estava mal (não era campeã havia 16 anos). Mas eu sabia que Michael poderia levantar a Ferrari??, disse Weber, que garante ter convencido o piloto a assinar com os italianos. Futuro - Nesta quarta-feira, os dirigentes da F1 se reúnem em Paris para discutir o regulamento para 2004 e pode haver mudanças em relação ao deste ano.