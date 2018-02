Schumacher: coadjuvante em Melbourne O heptacampeão do mundo quase não apareceu na etapa de abertura do campeonato, em Melbourne. Sexta-feira, nos treinos livres, ficou em quarto, quase um segundo atrás do espanhol Pedro de la Rosa, terceiro piloto da McLaren, o mais rápido. Depois, na classificação, sábado, foi prejudicado pela chuva. A posição no grid não o ajudava, 18.º. Por isso a Ferrari trocou o motor do carro, fazendo-o perder mais uma posição, 19.º, à frente apenas de Takuma Sato, da BAR. Chegou a ocupar o sétimo lugar, na 40 e 41.ª volta, mas na seguinte envolveu-se num acidente com Nick Heidfeld, da Williams, e abandonou. "Meu desempenho foi condicionado pelo que aconteceu na classificação, sábado. Na hora em que eu estava na pista choveu forte, obrigando-me a largar lá atrás." Não se disse decepcionado. "A chuva já me ajudou em outras ocasiões. Agora foi a minha vez de sair prejudicado, normal." Não parecia em nenhum instante abatido por já estar 10 pontos atrás do piloto que surge com força para disputar o título, Giancarlo Fisichella, da Renault. "O importante é que Rubens provou que a Ferrari, apesar do carro velho, não está distante dos melhores com carro novo. Quando estrearmos o novo modelo, que deverá ser mais veloz que o atual, vamos brigar no mínimo de igual para igual." Sobre o acidente com Heidfeld, comentou: "Acho que não dá para apontar culpados. Eu o vi pelo espelho quando entrei na pista depois do meu pit stop. O fiz compreender que defenderia minha posição, ao deslocar o carro para dentro, na aproximação da curva 3." Deu mais explicações: "De repente não conseguia vê-los mais e senti a pancada. Vi pela TV, depois, e compreendi que Heidfeld estava já em cima da grama, onde não dá para controlar o carro." Curiosamente, Schumacher fez boca-de-urna para Frank Williams e a direção da BMW escolher Heidfeld na disputa com Antonio Pizzonia pela vaga na Williams. Heidfeld viu o acidente de outra maneira: "Michael havia acabado de sair do box, seria difícil defender sua posição. Coloquei meu carro ao lado do dele e poderia ultrapassá-lo, sem grande dificuldade, na freada da curva 3. Mas Michael jogou a Ferrari para a direita, fechou meu caminho, mandando-me na grama onde frear é impossível." Na sua estréia na Williams, Heidfeld não concluiu a prova. Depois de estar quase sempre à frente do companheiro, Mark Webber, nos testes de pré-temporada, esperava-se mais do alemão em Melbourne.