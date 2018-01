Schumacher comemora renovação de Rubinho O piloto alemão Michael Schumacher elogiou a decisão da Ferrari em prorrogar o contrato de seu companheiro de equipe, Rubens Barrichello, até 2006. O atual campeão mundial da categoria demonstrou satisfação ao saber da permanência do brasileiro na escuderia italiana. ?Foi a melhor escolha possível. Rubens é o piloto que mais melhorou nestes anos e pode fazer ainda mais?, disse em coletiva realizada na estação de esqui de Madonna di Campiglio. ?Com esse sucesso, não vejo motivos para mudar?. O piloto pentacampeão manifestou ainda seu desejo de seguir pilotando. ?Por que fechar as portas para o futuro? Se continuar a sentir as mesmas motivações que agora, posso decidir continuar correndo?, revelou. Sobre a temporada 2004, Schumacher acredita que ela será tão ou mais interessante e disputada quanto à anterior. ?Meu objetivo não é ganhar a qualquer custo, mas ser competitivo?.