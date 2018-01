Schumacher completa 3ª etapa de testes O alemão Michael Schumacher (Ferrari) completou nesta quinta-feira, em Mugello, a terceira etapa de testes visando o GP do Japão, marcado para o dia 12 de outubro. Schumacher - que deverá se transformar no primeiro piloto hexacampeão do mundo de F-1 - realizou testes de pneus e no sistema eletrônico do carro. Ele completou 129 voltas no circuito de 5,245 km, e em sua melhor passagem registrou o tempo de 1min.22s1. O piloto de provas da escuderia italiana, Luca Badoer, também treinou. Deu 81 voltas e na mais rápida delas andou em 1:22.468. Para ser campeão do mundo, Schumacher precisa apenas que o finlandês Kimi Raikkonen (McLaren) não vença a prova. Se Raikkonen vencer em Suzuka, o alemão precisa chegar em oitavo.