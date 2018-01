Schumacher conquista a pole na Hungria O alemão Michael Schumacher conquistou, neste sábado, a pole position do GP da Hungria de Fórmula 1, que será disputado neste domingo. Com o tempo de 1min19s882, o piloto da Ferrari ficou na frente do colombiano Juan Pablo Montoya, da McLaren, que fez 1min20s779. Na segunda fila largam o italiano Jarno Trulli, da Toyota, e o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren. A quinta posição ficou com Ralf Schumacher, da Toyota, que terá ao seu lado o espanhol Fernando Alonso, da Renault, líder do campeonato. O brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, ficou com a sétima colocação no grid de largada. Felipe Massa, da Sauber, conseguiu apenas o 14º melhor tempo no treino oficial. Confira como ficou o grid de largada na Hungria: 1º - Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1min19s882 2º - Juan Pablo Montoya (COL) - McLaren - 1min20s779 3º - Jarno Trulli (ITA) - Toyota - 1min20s839 4º - Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - 1min20s891 5º - Ralf Schumacher (ALE) - Toyota - 1min20s964 6º - Fernando Alonso (ESP) - Renault - 1min21s141 7º - Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 1min21s158 8º - Jenson Button (GRB) - BAR - 1min21s302 9º - Giancarlo Fisichella (ITA) - Renault - 1min21s333 10º - Takuma Sato (JAP) - BAR - 1min21s787 11º - Christian Klien (AUT) - Red Bull - 1min21s937 12º - Nick Heidfeld (ALE) - Williams - 1min22s086 13º - David Coulthard (GRB) - Red Bull - 1min22s279 14º - Felipe Massa (BRA) - Sauber - 1min22s565 15º - Jacques Villeneuve (CAN) - Sauber - 1min22s866 16º - Mark Webber (AUS) - Williams - 1min23s495 17º - Christijan Albers (HOL) - Minardi - 1min24s443 18º - Narain Karthikeyan (IND) - Jordan - 1min25s057 19º - Robert Doornbos (HOL) - Jordan - 1min25s484 20º - Tiago Monteiro (POR) - Jordan - sem tempo