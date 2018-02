Schumacher continua como 'assessor' da Ferrari em 2008

Michael Schumacher confirmou, nesta segunda-feira, que irá continuar em 2008 como assessor da escuderia Ferrari. "É um trabalho que me agrada e que também me deixa tempo para minha família", declarou o heptacampeão do mundo de Fórmula 1 ao canal Sky Sports. Schumacher confessou que não se trata de uma tarefa "para sempre". "Não sei o que farei no futuro, mas, no momento, ser assessor da Ferrari continua me motivando muito", reconheceu. No ano passado, após ter assistido dos boxes a escuderia italiana em alguns dos Grandes Prêmios, Schumacher apareceu no circuito de Jerez de la Frontera para efetuar duas sessões de testes com o modelo F2007 desprovido de auxílios eletrônicos, segundo o novo regulamento. Na véspera, na Inglaterra, Schumacher voltou a demonstrar que seu talento como piloto continua intacto, vencendo para a Alemanha a "Race of Champions", disputada com carros de rally, fazendo dupla com o compatriota Sebastien Vettel, atual piloto da escuderia Toro Rosso. Na final por equipes, os dois ganharam da Finlândia, composta por Heikki Kovalainen e Marcus Gronholm. No entanto, na competição individual, Schumacher foi superado pelo sueco Mattias Ekstrom, ganhador da competição no ano passado no Stade de France, quando superou na final o francês Sebastien Loeb, campeão mundial de Rally.