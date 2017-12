Schumacher critica mudanças na F-1 As constantes alterações no regulamento da Fórmula 1 estão deixando o piloto alemão Michael Schumacher irritado. Para o heptacampeão mundial da categoria, as mudanças "são uma farsa". "Em matéria de evolução dos regulamentos, é um vaivém contínuo, uma farsa", avaliou o piloto da Ferrari, em entrevista à revista Motorsport. No ano que vem, ao contrário do ocorrido na temporada 2005, a classificação será realizada em três etapas. Cinco carros são eliminados ao final dos primeiros 15 minutos. Outros cinco ao final da segunda bateria. Os 10 carros restantes vão lutar então pela pole numa sessão de 20 minutos. O piloto da Ferrari, terceiro colocado no último Mundial com apenas uma vitória, garantiu ainda que não pretende se aposentar agora. "As pessoas deveriam compreender que minha motivação vem do prazer que sinto ao pilotar um carro, e não em ser o primeiro". Schumacher fez ainda uma advertência aos rivais: "Espero ser campeão novamente dentro de um ano", declarou Schumacher.