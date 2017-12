Schumacher dá as boas vindas a Massa Michael Schumacher manifestou-se, nesta quarta-feira, a respeito da contratação de Felipe Massa para a vaga de Rubens Barrichello na Ferrari, prestes a ser anunciado como piloto da BAR-Honda. "Estou feliz pelo Felipe. A meu ver ele merece a mudança já que realiza um ótimo trabalho. Estamos tendo a oportunidade de acompanhar seu trabalho no campeonato (corre pela Sauber) embora já o conhecêssemos do período em que foi piloto de testes da Ferrari (2003)", disse. Depois acrescentou: "Nós não éramos os únicos interessados nele." Apesar do desgaste na relação com Rubens Barrichello, este ano em especial, os dois nunca chegaram a ter desentendimentos sérios, daqueles de não se olharem na cara. Nesses quase 6 anos juntos, talvez o momento de maior tensão tenha sido depois da bandeirada do GP de Mônaco, este ano. Incorformado por ter sido ultrapassado por Schumacher na última volta, Rubinho dirigiu-se de dedo em riste ao companheiro quando os carros pararam no parque fechado. A discussão foi aberta. O alemão falou, ontem, de Rubinho, com quem compartilha a Ferrari desde 2000: "Vivi uma fase ótima com Rubens e guardo lindas lembranças. Eu lhe desejo o melhor na sua nova equipe". De 2000 até o ano passado a Ferrari conquistou os cinco títulos de construtores que disputou e Schumacher foi campeão em todas as temporadas. O tetracampeão da MotoGP, o italiano Valentino Rossi, atual piloto da Yamaha, testou nesta quarta, em Fiorano, pelo segundo dia seguido, o carro de Fórmula 1 da Ferrari. Na terça-feira, o piloto que tem tudo para ser o Michael Schumacher das duas rodas completou 80 voltas no circuito da equipe, com o F2004, sendo a melhor em 59s21, de acordo com o jornal Gazzetta dello Sport. A melhor marca da pista é de Schumacher, com 55s999. Depois do primeiro teste de Rossi, Schumacher comentou não acreditar que o genial piloto de moto pudesse se transferir para a Fórmula 1. "Ele precisaria disputar algumas temporadas em categorias preparatórias de antes de ser piloto de Fórmula 1."