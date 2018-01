Schumacher dá um passeio nos treinos Michael Schumacher não só foi o mais rápido nesta sexta-feira, no primeiro dia de treinos para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, como estabeleceu uma diferença assustadora para seus adversários. Mesmo porque, o único piloto que tem conseguido fazer frente ao seu desempenho, o brasileiro Rubens Barrichello, também da Ferrari, sofreu um acidente na primeira sessão e nem participou da segunda, sem registrar tempo. Em três anos que a Fórmula 1 é disputada em Indianápolis, Rubinho foi o primeiro piloto a bater com violência no muro da curva 13, que antecede a grande reta. "Perdi pressão no pneu traseiro esquerdo", justificou o brasileiro, que nada sofreu e participará normalmente da sessão que define o grid de largada da prova, neste sábado. Rubinho iria abrir sua primeira volta lançada, com 30 minutos de treino, quando a sua Ferrari escapou de traseira e bateu, a mais de 200 km/h, no muro. "Tive sorte pelo impacto ser de lado", afirmou o brasileiro. "Nós usamos um pouco mais de pressão nos pneus do lado esquerdo e parece que o ar escapou de uma vez", explicou ele. Em razão da elevada inclinação das velozes curvas 12 e 13, esta usada também no traçado oval, os pneus do lado esquerdo têm em média duas libras de pressão a mais (cerca de 22). Por conta do acidente, Rubinho assistiu às duas sessões da mureta dos boxes. E viu Schumacher dar um passeio tranqüilo nos treinos, mesmo sem participara muito do primeiro. "Por precaução mantivemos Michael parado no box", explicou o diretor-técnico da Ferrari, Ross Brawn, mostrando preocupação depois do acidente do brasileiro. A surpresa do dia foi o irlandês Eddie Irvine, da Jaguar, que ficou em segundo lugar, com o tempo 1m14s123, contra os 1m13s548 de Schumacher. Depois deles, as duas McLaren, com David Coulthard e Kimi Raikkonen, terceiro e quarto colocados, respectivamente, e a quase um segundo e meio de diferença para o campeão antecipado da temporada. Quem ficou muito para trás foi a Williams. Tudo bem que é parte da estratégia do time de Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya trabalhar o carro na sexta-feira apenas para a corrida, mas parece que o problema não é apenas o maior peso da gasolina que eles tinham a bordo. "Tive problemas de motor", revelou o colombiano, 16º colocado do dia, enquanto Ralf, ficou em 10º, rodou duas vezes e destruiu o aerofólio traseiro, ao bater por conta do desequilíbrio do chassi. Confira os melhores tempos do dia: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m13s548 2º Eddie Irvine (Jaguar) - 1m14s123 3º David Coulthard (McLaren) - 1m14s919 4º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m14s986 5º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m15s035 6º Heinz-Harald Frentzen (Sauber) - 1m15s136 7º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m15s209 8º Jarno Trulli (Renault) - 1m15s256 9º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m15s260 10º Ralf Schumacher (Williams) - 1m15s291 11º Pedro de la Rosa (Jaguar) - 1m15s304 12º Mika Salo (Toyota) - 1m15s421 13º Jenson Button (Renault) - 1m15s548 14º Allan McNish (Toyota) - 1m15s589 15º Mark Webber (Minardi) - 1m15s629 16º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m15s632 17º Takuma Sato (Jordan) - 1m15s659 18º Olivier Panis (BAR) - 1m15s941 19º Alex Yoong (Minardi) - 1m16s138 20º Rubens Barrichello (Ferrari) - sem tempo