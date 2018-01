Schumacher decide encurtar as férias O heptcampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, continua a surpreender. O piloto alemão decidiu encurtar as férias deste ano e voltar ao trabalho na Ferrari a partir de quinta-feira. "Senti que não mereço férias", revelou, em festa da equipe no fim de semana, em Maranello. "Quero continuar a trabalhar e pretendo ficar bastante tempo com o time, para checar o projeto e avaliar o carro." Schumacher confessou que na volta para casa, depois da última corrida da temporada da Fórmula 1, na China, o sentimento foi de frustração por conta dos resultados neste ano. Depois de cinco anos de vitórias consecutivas no campeonato de pilotos, perdeu o título para Fernando Alonso, da Renault. "Temos os pilotos de testes correndo, temos o Felipe (Massa) na pista, mas só quero estar no carro e dirigi-lo eu mesmo, para ver o que acontece."