Schumacher declara amor à Ferrari Assim como Rubens Barrichello, Michael Schumacher também teve de se explicar nesta quinta-feira no circuito Gilles Villeneuve, onde acontece o GP de Montreal de F1. Afinal, surpreendeu a todos ao renovar o contrato até o fim de 2006. "Quando eu assinei com a Ferrari até 2004, disse a mim mesmo que era muito tempo. Com o passar dos anos sentia-me cada vez melhor, vencíamos cada vez mais, me divertia tanto que hoje não vejo motivo para pôr fim a essa história." O companheiro de equipe também fez parte do discurso de amor à Família Ferrari. "O fato de os homens-chave terem também estendido seu compromisso foi muito importante. E quando falo em vontade de permanecer junto, refiro-me igualmente a Rubens", disse Schumacher, lembrando que o piloto brasileiro foi o único a não ter o contrato renovado. "A maneira como nosso grupo reagiu no começo da temporada foi incrível. Qualquer outro provavelmente entraria em pânico. Essa é a minha segunda família", revelou Schumacher, que ainda busca a liderança do campeonato - tem 44 pontos contra 48 de Kimi Raikkonen, da McLaren. Respeito - Cinco títulos mundiais, sendo os três últimos nas três últimas temporadas, 67 vitórias, 54 pole positions e quase todos os recordes da Fórmula 1. Esse currículo de Schumacher não assusta seus adversários. Tampouco a permanência dos engenheiros que concebem e constroem os carros da equipe para o alemão. "Não há razão para temê-los. Reduzimos significativamente a distância que nos separava deles e até agora Schumacher e a Ferrari não assumiram a liderança do campeonato em nenhum momento", afirmou o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, vencedor da prova de Mônaco, há duas semanas. Líder do Mundial, o finlandês Kimi Raikkonen revelou surpresa com a notícia de que seu principal adversário na luta pelo título continuará na Fórmula 1 por mais três anos. "Acho que eu vou parar antes dele", falou rindo, algo bastante raro. "Na realidade isso não significa nada para mim. Estou aqui para ganhar corridas e com ele as coisas podem ficar um pouco mais difícil, mas não é também o fim do mundo." Adiado - Enquanto a extensão do contrato de Michael Schumacher e de todo o grupo técnico da Ferrari dominou o dia da Fórmula 1, o diretor-técnico da McLaren, Adrian Newey, quase que descartou a possibilidade de o novo carro da equipe estrear no GP da Europa, em Nurburgring, dia 29. "Faremos três dias de testes semana que vem em Jerez de la Frontera para decidir", explicou. Já o diretor da Mercedes, Norbert Haug, acredita que o MP4/18 correrá pela primeira vez apenas no GP da Grã-Bretanha, dia 20 de julho. O carro da McLaren não conseguiu simular uma corrida nos testes de Barcelona, semana passada.