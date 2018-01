Schumacher define futuro em setembro O piloto alemão Michael Schumacher, cinco vezes campeão mundial, vai decidir se continua na Fórmula 1 depois de 2004, quando termina seu contrato com a Ferrari, em setembro, antes do GP da Itália, informou nesta terça-feira seu empresário, Willi Weber. ?Se continuar, será pela Ferrari. Isso é certo.? Já a imprensa italiana garante que, se o alemão decidir parar, a Ferrari quer Juan Pablo Montoya em seu lugar. Em Fiorano, Rubens Barrichello deu 124 voltas nesta terça-feira com a F2003GA, dez delas na pista curta, a melhor em 58s001. Em Monza, o espanhol Marc Gené (Williams) dominou (1min23s216). Felipe Massa fez 1min24s075 e foi quarto com a Ferrari, entre os sete que testaram.