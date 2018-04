Schumacher deixa Massa para trás e é o melhor nos treinos

O alemão Michael Schumacher voltou a mostrar nesta quarta-feira porque é sete vezes campeão mundial de Fórmula 1. Ele cravou o melhor tempo na segunda sessão de treinos no Circuito da Catalunha, ao fazer a marca de 1min21s486 com a Ferrari. Schumacher, que liderou os testes de terça-feira com 1min21s922, foi convidado pela Ferrari para matar as saudadas da pista e fazer uma semana de testes em Jerez, já que a equipe trabalha no desenvolvimento do carro 2008, sem controle de tração. O brasileiro Felipe Massa também teve a oportunidade de correr mais uma vez ao lado do alemão. Ele ficou em quarto lugar nos testes, com 1min22s044 - Massa chegou a perder o controle do carro e teve de voltar aos boxes caminhando. O segundo melhor tempo do dia ficou com o espanhol Pedro de la Rosa, da McLaren. O piloto espera mostrar aos chefes da equipe que tem condições de se tornar titular em 2008 e correr ao lado do inglês Lewis Hamilton. O finlandês Heikki Kovalainen, que pode ser substituído na Renault pelo brasileiro Nelsinho Piquet, ficou com a terceira melhor marca do dia. Os treinos prosseguirão nesta quinta-feira, mas Schumacher não deve correr. O alemão retornará às férias - ele se aposentou em outubro de 2006, depois da disputa do Grande Prêmio do Brasil. Classificação do segundo dia de treinos na Catalunha: 1.º Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1min21s486 (90 voltas) 2.º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1min21s857 (60) 3.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min21s894 (65) 4.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min22s044 (56) 5.º Gary Paffett (ING/McLaren) - 1min22s293 (57) 6.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min22s333 (64) 7.º David Coulthard (ESC/Red Bull) - 1min22s555 (74) 8.º Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - 1min22s946 (102) 9.º Kazuki Nakajima (JAP/Williams) - 1min23s031 (77) 10.º Sebastian Vettel (ALE/Toro Rosso) - 1min23s187 (74) 11.º Karun Chandhok (IND/Red Bull) - 1min23s255 (57) 12.º Jenson Button (ING/Honda) - 1min23s358 (79) 13.º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min23s465 (54) 14.º Robert Kubica (POL/BMW Sauber) - 1min23s488 (37) 15.º Anthony Davidson (ING/Super Aguri) - 1min23s547 (80) 16.º Sebastien Bourdais (FRA/Toro Rosso) - 1min23s596 (74) 17.º Luca Filippi (ITA/Honda) - 1min23s753 (72) 18.º Franck Montagny (FRA/Toyota) - 1min23s977 (45) 19.º Christian Klien (AUT/Force India) - 1min24s446 (56) 20.º Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min23s537 (105) 21.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India) - 1min24s555 (55)