Schumacher desmente Barrichello Michael Schumacher elogiou Rubens Barrichello, evitou polêmica, mas não se eximiu de desmentir o companheiro de equipe hoje, em resposta ao brasileiro, que no dia anterior havia abordado de novo "o tratamento diferenciado" dispensado pela equipe ao alemão. "Não é verdade que a Ferrari apóia mais a mim que ele." O campeão do mundo falou ainda do seu amor pela Ferrari - "Vou correr sempre aqui" - e de "estar mais preparado do que nunca" para conquistar seu quinto título mundial. Apesar de apenas algumas horas antes, em plena madrugada, Michael estivesse, meio bêbado, aplicando peças nos dois pilotos brasileiros da Ferrari, durante a entrevista coletiva, às 9h30, parecia sóbrio e esboçou sorrisos como poucas vezes. Comentou que Rubinho é "fundamental para a Ferrari", mas também disse: "Temos três carros durante as provas. Às vezes corro com o reserva e seu desempenho não difere nada do titular, porque a nossa equipe nos oferece três carros iguais." O recado foi claro: o segundo carro, usado por Rubinho, é exatamente o mesmo do seu. Dia 6 de fevereiro, em Maranello, a Ferrari apresenta seu modelo 2002. O anúncio foi feito hoje pelo diretor esportivo da escuderia, Jean Todt. Como o embarque dos equipamentos para a abertura da temporada, dia 3 de março na Austrália, será dia 20 de fevereiro, a equipe campeã do mundo terá apenas duas semanas para testá-lo. "Não estou preocupado com o fato de poder iniciar o campeonato com o carro do ano passado", falou Michael. "O regulamento não mudou e não haverá grandes revoluções técnicas, nem mesmo na Ferrari." Desde 1998, o seu maior concorrente ao título é Mika Hakkinen, da McLaren. O finlandês, contudo, campeão do mundo de 1998 e 1999, abandonou as pistas. O desafio de Michael não será diferente por isso, segundo ele próprio. "Meu irmão e seu companheiro (não citou o nome de Juan Pablo Montoya) tornarão as coisas bem difíceis para nós." Mas Hakkinen também foi lembrado nominalmente: "Sentirei a falta de Mika, ainda que por vezes fosse veloz demais. Seu caráter fará mais falta que o piloto rápido que era." Os dois nunca tiveram uma grande discussão, apesar de disputarem títulos até o fim do Mundial. Sobre David Coulthard, agora o possível preferido da McLaren, Schumacher foi explícito, sem disfarçar um certo desprezo ao adversário: "Nos últimos cinco anos eu amadureci, claro, mas não me tornei mais veloz." E se nos anos anteriores o alemão disse ter dado uma trégua à preparação física, desta vez cuidou-se o tempo todo, exceto por alguns dias de descanso total nas ilhas Maurício, no oceano Índico. "Comi tudo o que desejava e, quando senti uma dobrinha na cintura, parei imediatamente e retomei um ritmo de exercícios ainda mais puxado." Se conquistar o campeonato deste ano, Michael se igualará a Juan Manuel Fangio em número de títulos - cinco - e ambos serão os maiores da história. Os números não o impressionam e sequer o estimulam. "Não amo o passado, tampouco as estatísticas. Em relação àquela época, digo apenas que tenho o maior respeito por eles, porque sua segurança, se comparada com a de hoje, era nada." O estímulo para continuar correndo não vem dos números. "Vejo a vida com quatro rodas ao meu redor, sempre foi assim. Corro porque amo e sempre para vencer."