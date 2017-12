Schumacher despreza a McLaren Se reverter a situação bastante desfavorável na classificação do Mundial já era difícil para David Coulthard, depois do resultado do treino deste sábado no GP da Hungria ficou ainda mais complicado. Michael Schumacher larga neste domingo na pole position na corrida que pode dar a ele o quarto título de pilotos e à Ferrari, sua equipe, o 11º entre os construtores. E o desprezo com Coulthard, segundo colocado, e a McLaren foram tamanhos, neste sábado, que Michael sequer acompanhou, já fora do carro, a última tentativa de o escocês superá-lo no grid. Quando se imaginava que Michael fosse ser político nas explicações, depois de estabelecer uma marca 801 milésimos melhor que a de Coulthard, enorme para os padrões da Fórmula 1, ele surpreendeu: "Eu esperava dominar a sessão de classificação, embora nossa velocidade tenha me surpreendido." A Ferrari está com o carro muito rápido aqui." Todos desejavam saber dele por que razão soltou o cinto de segurança e deixou o cockpit da Ferrari antes mesmo de Coulthard abrir sua última volta lançada. A McLaren foi devidamente esnobada pelo alemão. "Questão de economizar energia", respondeu Michael. Ele completou apenas 6 das 12 voltas permitidas. Apesar da grande vantagem no campeonato do piloto da Ferrari em relação à Coulthard, 84 a 47 pontos, o fato de os dois se apresentarem na primeira fila do GP da Hungria, o 13º temporada, não deixa de ser um atrativo a mais da prova. A Ferrari esperava contar com seu segundo piloto na posição de Coulthard, mas Rubens Barrichello ficou em terceiro. "Não sei o que aconteceu, meu carro, que estava tão bom no início do treino, começou a sair de frente e não tive como melhorar meu tempo." Rubinho foi 93 milésimos mais lento que o piloto da McLaren. A estratégia de corrida da Ferrari seria facilitada caso conseguisse ter seus dois pilotos na primeira fila. De qualquer forma, Michael deverá contar com a ajuda de Rubinho neste domingo para conquistar o título. Coulthard terá bem mais dificuldades para receber de seu companheiro, Mika Hakkinen, qualquer tipo de apoio. O finlandês não foi além da sexta colocação no grid, nada menos de 1 segundo e 352 milésimos mais lento que Michael. Ano passado ele venceu a corrida depois de largar em terceiro. "Temos de melhorar muito o carro para amanhã (domingo)," falou Hakkinen. Michael acredita que a McLaren será diferente neste domingo, mais competitiva. "Nós temos sido mais velozes que eles regularmente nas classificações, mas nas corridas ele estão próximo de nós." O GP da Hungria terá 77 voltas e, ao lado da etapa de Mônaco, é a mais longa do calendário, com uma hora e 45 minutos de duração. O alemão lembrou que "pelo menos" dois pit stops deverão ocorrer, o que dá margem, segundo comentou, de eventualmente ganhar uma posição perdida na largada, dando a entender, mais uma vez, que não vai correr riscos. "Quero definir o Mundial já. Caso não dê, é importante pensar que teremos outras oportunidades." O clima é bem distinto do experimentado em duas das três ocasiões em que foi campeão. "Em 1994 e no ano passado tive de esperar até as etapas finais. As vantagens eram mínimas para meus adversários, o que, felizmente, não ocorre agora." Michael foi campeão em 1994, pela Benetton, no GP da Austrália, em Adelaide, depois de deliberadamente jogar Damon Hill, da Williams, para fora da pista, e no ano passado esperou até a penúltima prova, no Japão, quando, já na Ferrari, venceu Mika Hakkinen. Em 1995, também da Benetton, concluiu o Mundial em Aida, no Japão, sem maior resistência. A rede Globo transmite ao vivo, neste domingo, o GP da Hungria, a partir das 9 horas.