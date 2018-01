Schumacher deve faturar 65 mi de euros Declaração de Willi Weber, a respeito do sexto título de Michael Schumacher, conquistado neste domingo: "Esse Mundial não nos dá um centavo de euro a mais. Não há nenhum contrato vinculado à vitória no campeonato." O piloto alemão irá faturar entre salário, patrocínios pessoais e venda do nome para produtos 65 milhões de euros. Mesmo valor estimado para 2004. Weber fica com cerca de 15%. Por muitos anos foi 20%.