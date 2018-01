Schumacher disputará provas de kart O campeão da Fórmula 1, Michael Schumacher, tem jogado futebol, praticado mountain bike e até passado horas na sauna de sua casa, na Suíça. Seu objetivo: perder peso, pelo menos 3 quilos (ele pesa 75), a fim de melhor preparar-se para as etapas finais do Mundial de kart, que irá disputar. Domingo, no kartódromo de Kerpen, cidade em que cresceu, na Alemanha, Michael enfrentará, dentre outros superkartistas, o italiano Davide Fore, atual campeão. "Fore pesa 8 quilos a menos que Michael. Essa diferença lhe garante uma vantagem de 3 a 4 décimos de segundo por volta", diz Peter Kaiser, ex-mecânico, atual supervisor do circuito. O treinamento do alemão começou logo depois da última etapa da temporada de Fórmula 1, em Suzuka, no Japão, dia 14. "A Fórmula 1 é, claro, o máximo dos desafios, mas pilotar karts sempre representou algo especial para mim", afirmou Michael. "Os duelos roda a roda formam uma classe diferenciada de combate." Em 1984 ele foi campeão alemão júnior e em 1985, bicampeão. Em 1986 conquistou o título principal da Alemanha e foi 3º no Europeu, para no ano seguinte ser bi alemão e campeão europeu. Michael será o padrinho de David, o filho do irmão Ralf, nascido terça-feira. No fim de semana a criança e a mãe, Cora, receberão alta do hospital de Salburgo, Áustria. David nasceu 3 semanas antes do previsto, de cesariana. O nome foi definido nesta quarta-feira. Ralf e Cora casaram-se dia 5 em Salzburgo também, numa cerimônia que contou com apenas 6 pessoas. Michael estava treinando com sua Ferrari em Fiorano.