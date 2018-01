Schumacher diz estar no auge da forma O tricampeão mundial de Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher, disse hoje que se encontra no melhor de sua forma e, por conta disso, aposta em uma grande campanha na temporada 2001. ?Posso dizer que nunca, em toda minha carreira, tive uma preparação tão eficiente como esta. Por causa disso, chegamos a Melbourne (prova de abertura do Mundial) com muita confiança?, disse hoje o piloto da Ferrari, pouco antes de embarcar para a Austrália. ?Estou ansioso para que a temporada comece logo. Tenho um carro excelente e não vejo a hora de começar a correr para valer?, acrescentou ele. Até esta quarta-feira, Schumacher esteve treinando em Fiorano. Insistiu em uma de suas deficiências: a largada. Por 29 vezes repetiu largadas e simulou sete paradas no box. Os três carros da Ferrari partem para a Austrália no sábado.