Schumacher diz que está recuperado O grave acidente sofrido em Monza, semana passada, não irá atrapalhar em nada o seu desempenho no GP da Alemanha, 12ª etapa da temporada, domingo, no veloz circuito de Hockenheim. O recado é de Michael Schumacher, o líder do Mundial, para os milhares fãs que, com certeza, irão lotar o autódromo. "Estou completamente recuperado e será fantástico comemorar a 51ª vitória na Fórmula 1 diante da minha torcida", disse o piloto da Ferrari. Em geral, Michael é comedido nas expressões de sentimento. Mas ao abordar, já na Alemanha, suas perspectivas para o fim de semana, fugiu um pouco à regra. "Confesso estar ansioso diante da corrida de casa", disse. "Conheço muito bem a pista, tenho grande experiência lá, e prevejo uma grande luta entre nós e os pilotos da Williams-BMW e da McLaren", comentou. Como seu companheiro de Ferrari, Rubens Barrichello, Michael aponta um certo favoritismo de Ralf Schumacher. "No Canadá e em Ímola, onde a velocidade no final de reta conta muito, sua equipe esteve muito bem", analisou em Silverstone. Ralf ganhou as duas etapas. No primeiro dia de treinos particulares em Monza, semana passada, Michael bateu com violência na barreira de pneus, depois de perder o controle do carro na freada da Variante della Roggia, em razão de uma avaria no assoalho da Ferrari. "Desde sexta-feira encontro-me bem. Durante o fim de semana dei seqüência ao meu programa normal de treinamento físico", explicou. Nos dois primeiros dias depois do acidente, ele apenas submeteu-se a sessões de massagem, a fim de reduzir as fortes dores musculares no pescoço. Como prova da sua recuperação, o piloto que está prestes a conquistar seu quarto título mundial confirmou que amanhã à noite irá participar de uma partida beneficente de futebol, em Mannheim, cidade próxima do circuito. Michael está em primeiro na classificação com 84 pontos diante de 47 de David Coulthard, da McLaren. Dependendo do resultado da prova, o alemão poderá festejar a vitória no campeonato já na corrida seguinte do ano, dia 12 na Hungria.