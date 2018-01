Schumacher diz que foi o "vassoura" da F-1 Não há unanimidade quanto ao que os pilotos pensam a respeito do efeito final do regulamento adotado no campeonato que terminou hoje. Há quem acredite que elas influenciaram alguns resultados, "mas não na extensão imaginada", como afirma Michael Schumacher, da Ferrari, agora seis vezes campeão, e os que defendem serem elas as maiores responsáveis pelo belo campeonato apresentado, decidido apenas na última etapa, a exemplo de Fernando Alonso, da Renault: "Nossa equipe aproveitou-se bem das mudanças para obter importantes conquistas." Schumacher reclamou duramente de um ponto das novas regras: "Fui muitas vezes o vassoura da turma." Por estar em primeiro na maior parte do tempo na classificação, era o primeiro a sair para a sessão de pré-classificação, sexta-feira, encontrando o asfalto com mais sujeira que os demais. "Não faz sentido você punir um piloto porque ele está na frente." Sem dúvida alguma foi a partir de sua reclamação explícita que as equipes e a FIA já aprovaram um novo pacote para 2004. Ano que vem, a ordem de entrada na pista na classificação, sábado, e não mais na pré-classificação, extinta, obedecerá a da classificação na corrida anterior e não mais a do campeonato. "Não quero falar das regras de 2004 porque não foram aprovadas ainda. Sobre este ano, todo mundo dizia no início que a Ferrari não conseguia resultados por causa delas. Elas apenas justificaram parte daquelas dificuldades, nós mesmos éramos os responsáveis", explica Schumacher. Para o novo pacote definido pelas equipes e FIA ser adotado em 2004 o Conselho Mundial da entidade deve sancioná-lo quarta-feira, em Paris. Ainda há espaços para mudanças. "Não há como não atribuir a nossa excelente posição de largada na Malásia o meu primeiro pódio na Fórmula 1 (terceiro colocado). E a pole position teve muito a ver com as novas regras", diz Alonso. Naquela prova, Schumacher largou em terceiro e, na tentativa de ultrapassar Jarno Trulli, também da Renault, segundo no grid, acabou batendo. Diferentemente de Schumacher, seu companheiro, Rubens Barrichello responsabilizou principalmente o conjunto de medidas deste ano para as dificuldades da Ferrari até o GP do Brasil. "Não conseguíamos encaixar tudo o que tínhamos de fazer, na hora certa, para obter os resultados. Sempre alguma coisa atrapalhava e isso se deve às novas regras." Ele se referia, em especial, as não tão boas colocações dele e de Schumacher no grid, influenciadas pela imponderabilidade introduzida pelo novo regulamento. Sua visão a respeito da importância da alteração na regra dos pneus, autorizando a Michelin a produzir pneus específicos para a Williams e McLaren, como fazia a Bridgestone com a Ferrari em 2002, difere igualmente de Schumacher. "Pode ter certeza que tem muito a ver", sentenciou. O alemão procurou diminuir um pouco o avanço permitido aos dois adversários, como sempre faz, a fim de não lhes suportar emocionalmente: "Não creio que os pneus de uma de outra sejam tão diferentes." Se há discordâncias quanto à interferência do sistema de classificação para o grid nos resultados, por exemplo, há consenso no que diz respeito à extensão da definição do título gerada pela nova distribuição de pontos. "Não há como esconder que nos favoreceu", falou em Indianápolis Kimi Raikkonen, da McLaren, que manteve-se com chances de ser campeão até Suzuka, apesar de ter vencido apenas uma vez, na Malásia, diante de seis vitórias de Schumacher. Apesar de também ter tirado proveito, Juan Pablo Montoya, da Willliams, defende maior diferença de pontos entre o primeiro e o segundo colocado, hoje de 2 pontos (10 e 8) enquanto ano passado era de 4 pontos (10 e 6). "Isso interfere até no seu estilo de ser. Gosto de partir para cima, lutar pela vitória, mas diante de o que você tem a ganhar é tão pouco com relação a eventualmente perder, que devemos renunciar a tentativa." O colombiano obteve oito pódios seguidos, de Mônaco a Monza, sendo apenas duas vitórias. Veja Galeria de Fotos