Schumacher diz que pneus o prejudicaram Depois de sete etapas disputadas, Michael Schumacher ainda não assumiu a liderança do Mundial em nenhum instante. Neste domingo, em seguida ao encerramento do GP de Mônaco, respondeu em alto e bom som quando lhe perguntaram por que a Ferrari não entrou na luta pela vitória no principado: "Não tem nada a ver com o carro, mas com os pneus." O alemão, que tradicionalmente elogia o trabalho da Bridgestone, neste domingo atribuiu a maior parte da responsabilidade por ter ficado fora dos primeiros lugares no grid, decisivos para vencer, a seus pneus. "É normal, às vezes você realiza um trabalho melhor que os outros e em outras ocasiões não." A exemplo do ano passado, a Michelin venceu a disputa com a Bridgestone em Mônaco, haja vista que apenas Schumacher, em terceiro, usava os pneus japoneses dentre os sete primeiros. "Até que largando em quinto esse resultado é razoável", afirmou o alemão. Ele justificou o fato de apenas no fim encostar em Juan Pablo Montoya, da Williams, e Kimi Raikkonen, McLaren, também com o "tempo perdido" atrás de Jarno Trulli, da Renault, até o pit stop do italiano, na 27ª volta de um total de 78. Sua estratégia era um pouco diferente da maioria. Enquanto os dois primeiros colocados fizeram seu primeiro pit stop nas voltas 23 e 24, o piloto da Ferrari ficou na pista até a 31ª volta. Retrovisor - Apesar dos problemas com os pneus da Ferrari, mais evidentes na classificação que na corrida, Schumacher ainda ganhou duas posições em relação ao grid. O que não é o caso de Rubens Barrichello, seu companheiro. Desta vez, em que pese todos os atenuantes de ter enfrentado tráfego, como alegou, em nenhum momento exigiu mais do F2003-GA. Largou em sétimo, caiu para oitavo na largada e lá ficou até a bandeirada. "Não gosto daqui. Não gosto de pista onde não é possível ultrapassar", disse. "Na hora em que podia tentar ser mais rápido para estabelecer uma diferença que me permitisse ganhar a posição de quem estava na minha frente, no pit stop, havia vários carros lentos à minha frente." Schumacher pulou de quinto para terceiro utilizando-se do mesmo recurso. Como somou apenas um ponto neste domingo, e Fernando Alonso, da Renault, que largou atrás dele mas foi quinto e adicionou quatro a seus 25, o espanhol voltou a deixar Barrichello para trás. O piloto da Renault tem 29 pontos e está em terceiro, diante de 27 do brasileiro, quarto. Cristiano da Matta, da Toyota, fez o que dava com seu carro, bastante limitado em pistas lentas como Mônaco. "Estou bem satisfeito com o meu trabalho", afirmou. "Mais do que isso só quando desenvolvermos nosso carro." O desempenho do companheiro, Olivier Panis, pode ser uma referência para ele. Panis corre em Mônaco desde 1994 e em 1996 venceu a prova. Neste domingo, foi 13º, a quatro voltas do vencedor, três a mais de Cristiano. De nada adiantou todo o esforço de Antonio Pizzonia e seu companheiro de Jaguar, Mark Webber, durante todo o fim de semana. Juntos, estiveram dentre os que mais voltas completaram na pista, acumulando dados para o acerto de corrida. Pizzonia parou com pane elétrica geral na 11ª volta e Webber na 17ª com problemas no motor. "É muito frustrante", disse o amazonense.