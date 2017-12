Schumacher diz que prefere Zidane Michael Schumacher não foi nada político em entrevista ao jornal La Repubblica. Perguntado quem elegeria como melhor, entre Pelé e Maradona, foi rápido: ?Zidane?. O piloto da Ferrari, apaixonado por futebol, aproveitou para garantir mais publicidade do que já tem: foi direto ao foco milionário do momento e declarou que gostaria de treinar com o Real Madrid. Para contrariar uma segunda vez, entre Roberto Baggio ou Francesco Totti, sobre quem mais admirava na Itália, disse: ?Del Piero.? Nas folgas, Schumacher joga por um time da Série D da Suíça ? a ?segunda equipe do Echichens?, disse o piloto, acrescentando que até já jogo no meio-de-campo da equipe principal. Lembrou que já treinou com a Juventus de Turim e o Santos. ?Também faz pouco tempo fui a um jogo do Manchester United (time inglês chamado de ?Diabo Vermelho?) com a camisa vermelha deles ? como a da Ferrari?, gabou-se o hexacampeão mundial de F1, que é torcedor do Colonia, de seu país.