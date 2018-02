Schumacher diz que Vettel pode ser campeão mundial

O heptacampeão Michael Schumacher comentou que Sebastien Vettel tem potencial para se tornar campeão do mundo. O ex-piloto da Ferrari está convencido de que seu compatriota, piloto da escuderia Toro Rosso, tem as características de um verdadeiro campeão. "Tudo dependerá do carro e de sua disposição. Na Fórmula 1, o desempenho depende muito do monoposto" acrescentou Schumacher. Vettel, de 20 anos, disputou na última temporada oito corridas com carros das equipes BMW Sauber e Toro Rosso, terminando o ano na 14.ª posição - com um total de 6 pontos. Com o francês Sebastien Bourdais, Vettel irá formar a nova dupla de pilotos da Toro Rosso para a temporada 2008.