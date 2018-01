Schumacher diz receber elogios exagerados Michael Schumacher continua festejando seu sexto título na Fórmula 1, mas considera um pouco "exagerados?? os elogios que tem recebido, principalmente por parte da imprensa alemã. "É certo que, como todos sabem, conquistar seis títulos é algo único. Mas falar que sou imortal ou lenda me parece exagero??, declarou piloto ao jornal alemão Bild. Ele admitiu que, quando lê os jornais, fica um pouco confuso. "Todos me colocam no céu, mas tenho de pensar que continuo com os pés na terra. Guio um carro mais rápido que os outros, mas não sou um ser sobrenatural??, comentou o alemão. Schumacher também garantiu que, mesmo com toda a popularidade, não se sente à vontade quando está com pessoas famosas. "O mundo que eu gosto é outro??, disse o piloto, em referência à família e aos amigos que deixou na pequena Kerpen, onde nasceu. Revelou que admira astros como Ronaldo e Zidane, do Real Madrid, e que quando foi convidado para jogar futebol com estes e outros craques se sentiu "nervoso como um adolescente??.