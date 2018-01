Schumacher diz ter motivação de menino O piloto alemão Michael Schumacher voltou a negar, em São Paulo, que esteja pensando em aposentadoria. Aos 36 anos, o heptacampeão mundial garante que enquanto tiver um carro competitivo e com chances de vencer, vai continuar. ?Na pista me sinto como um menino. Um menino capaz de viver a paixão de minha vida. Enquanto for competitivo, eu terei motivação?, disse ele, que faz em 2005 uma das piores temporadas de toda carreira. O alemão é mais cauteloso quando fala sobre as chances de voltar a ser campeão. ? Eu não posso dizer que vou ganhar mais um campeonato. Tenho 36 anos, mas meu corpo não diz isso. Depois do título de 2000, tudo foi prazer e enquanto eu tiver prazer vou continuar. E sempre que eu correr, vou querer ganhar?, finalizou. Schumacher é o terceiro colocado no campeonato, com 55 pontos - menos da metade dos pontos do líder Fernando Alonso (Renault). Ouça Schumacher