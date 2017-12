Schumacher doa US$ 1 milhão para Unesco Não existe um embaixador da Unesco tão atuante como Michael Schumacher. Sempre que a sua agenda na Fórmula 1 permite, ele atende a vários compromissos beneficentes às crianças carentes. Mas o piloto alemão faz bem mais que isso. Na segunda-feira à noite, em Neuss, próximo a Dusseldorf, Alemanha, doou à entidade nada menos de 1 milhão de dólares. O faturamento anual estimado do piloto da Ferrari, que conquistou o 6º título da Fórmula 1 neste ano, irá superar os US$ 65 milhões, entre o que ganha do seu contrato com a equipe, patrocínios pessoais e a cessão de seu nome para extensa linha de produtos. A exemplo de outras ocasiões em que repassou à Unesco elevada soma em dinheiro para seus programas assistenciais, Schumacher não compareceu à cerimônia organizada na Alemanha. Solicitou a seu empresário, Willi Weber, a entrega do cheque. Schumacher está na África do Sul. E lá confirmou confirmou sua presença na festa programada pela organização criada por Nelson Mandela, ex-presidente sul-africano, dia 29, chamada 4664, destinada ao auxílio de crianças com Aids. O nome 4664 foi dado porque Mandela era conhecido por esse número nos 27 anos que permaneceu preso, na época do Apartheid.