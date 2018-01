Schumacher é atração de jogo em Minas Na preliminar da partida entre Cruzeiro e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o show no Mineirão foi do piloto alemão Michael Schumacher, o heptacampeão mundial de Formula 1. No Brasil para a disputa da prova de domingo, em São Paulo, ele foi até Belo Horizonte nesta quarta-feira e participou do jogo beneficente que reuniu vários artistas e ex-jogadores. O helicóptero pousou no meio do campo para o desembarque de Schumacher. E o piloto alemão, apesar de mostrar algum talento com a bola nos pés, não evitou a derrota do seu time, por 2 a 1, para a seleção comandada pelo ex-jogador Leonardo, atual diretor do Milan. Com a camisa 10, Schumacher jogou ao lado de seu futuro companheiro na equipe Ferrari, o piloto brasileiro Felipe Massa, que irá substituir Rubens Barrichello na próxima temporada da Fórmula 1. Mas o time de Schumacher saiu perdendo, com dois gols no primeiro tempo: um do músico Samuel Rosa, do Skank, e outro do humorista Renato Aragão, o Didi. Na segunda etapa, o apresentador Luciano Huck ainda descontou, mas o jogo beneficente acabou mesmo 2 a 1. O jogo desta quarta-feira foi marcado em comemoração ao programa Criança Esperança, que completou 20 anos, e também serviu como homenagem ao Mineirão, no aniversário de 40 anos do estádio. Veja a galeria de fotos GP do Brasil 2005