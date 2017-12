Schumacher e Barrichello criticam Webber Tanto Michael Schumacher quanto Rubens Barrichello destacaram o fato de Mark Webber, da Jaguar, ter segurado os demais pilotos com carros mais rápidos atrás de si, a ponto de Fernando Alonso, líder, ter aberto 21 segundos ainda na 13ª volta. O australiano se defendeu. ?Não fiz nada de errado." E não fez mesmo. Mais uma vez disputou excelente corrida ao terminar em sexto. Com os 3 pontos, a Jaguar se iguala a BAR na quinta colocação entre os construtores, com 15 pontos. Apesar da quebra do motor, na 42ª volta, Justin Wilson, o companheiro, não deixou de decepcionar novamente, pela distância imposta por Webber, muito maior que as experimentadas por Antonio Pizzonia, mesmo no começo do campeonato.