Schumacher e Button resignados Michael Schumacher era um piloto resignado neste domingo. "Rubens tem todos os méritos nessa vitória." Sexta-feira e sábado o piloto da Ferrari parecia mais interessado que nunca em largar na pole position e vencer o GP da Itália. "Será o meu presente para essa torcida fantástica." Não conseguiu a pole tampouco venceu. Perdeu para Rubens Barrichello, que se mostrou, ao menos no fim de semana de Monza, superior a ele. "A corrida foi muito interessante, tivemos vários duelos. Infelizmente caí lá para trás na segunda chicane, depois da largada. Não imaginava poder chegar em segundo." O alemão criticou Juan Pablo Montoya, da Williams, quinto colocado. "A temperatura dos meus pneus não era a ideal, freei na primeira curva e segui reto", explicou Schumacher. "Montoya tirou o pé do acelerador para eu não ultrapassá-lo." Parece uma incoerência, mas como Schumacher ganhou a posição de Montoya por ter seguido reto na primeira chicane, se não deixasse o colombiano reultrapassá-lo seria punido com um drive-through. Na chicane seguinte, Della Roggia, ainda depois da largada, Schumacher se envolveu em outro incidente. "Eu e Jenson Button (BAR) nos tocamos e rodei. É terrível você ficar ali parado e ver todos seus adversários te ultrapassar." Ao fim da primeira volta Schumacher era o 15º. Largou em terceiro. "Meu carro estava fantástico." No seu estilo agressivo, ganhou várias posições. A ultrapassagem mais sensacional ocorreu na 42ª volta. Enquanto Rubinho deixava os boxes em primeiro, Schumacher, poucos metros atrás, deixava Button para trás na freada do fim da reta dos boxes, dando à Ferrari a oitava dobradinha da temporada. Diferentemente do sábado, quando não escondeu ter não gostado de perder a pole position para Rubinho, Schumacher parecia contente neste domingo. Diante da câmara de televisão, falou. "Não costumo dedicar meus resultados a ninguém. Hoje será diferente. Dedico esse meu segundo lugar a minha avó, que hoje faz 80 anos. Oma, Ich liebe dich (Vovó, eu te amo)." Button estava mais desanimado pela perda da primeira vitória que contente pela BAR ter assumido a segunda colocação entre os construtores, com 94 pontos. A Renault passou para terceiro, com 91 pontos. "A certa altura da corrida achei que venceria", contou. "Mas não há como lutar contra a Ferrari, eles são intocáveis." O inglês estava impressionado como Rubinho conseguiu abrir 10 segundos em 5 voltas, entre a 37 e a 41ª volta, fazer o pit stop e retornar em primeiro, à sua frente. Geoff Willis, diretor-técnico da BAR, falou. "A Ferrari deve ter um botão no cockpit em que o piloto ajusta o tempo de volta que deseja, como neste domingo o Rubens, que deve ter escolhido 1min21, e pronto, o carro é capaz de permiti-lo fazer." Button liderou da 11ª à 34ª volta, de um total de 53.