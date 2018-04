Schumacher é campeão do Desafio das Estrelas

Graças à vitória na primeira bateria e ao sexto lugar conquistado na segunda prova, Michael Schumacher conquistou o título do Desafio das Estrelas, prova de kart disputada neste domingo em Florianópolis. Luciano Burti, segundo na segunda bateria, acabou como vice-campeão. Lucas Di Grassi, vencedor da última bateria, terminou como terceiro no campeonato. Assim como aconteceu na primeira corrida, o vencedor da prova foi definido logo no começo, com Di Grassi subindo do quarto lugar no grid para a ponta logo nas primeiras voltas. A briga, mas uma vez ficou pelo segundo lugar. Schumacher, que havia saído em oitavo - os oito primeiros do grid seguiram a ordem inversa da primeira bateria -, chegou a andar em segundo, mas acabou saído da pista numa disputa com Thiago Camilo, ainda na metade da corrida, e perdeu várias posições. Depois do susto, o alemão tratou de administrar para terminar em sexto. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, desta vez, o ex-campeão do Desafio das Estrelas Felipe Massa ficou longe a disputa pelo título e até mesmo de uma vitória. O melhor resultado foi o terceiro lugar na segunda bateria, logo à frente de Rubens Barrichello.