Schumacher e Davidson, os mais rápidos Enquanto Michael Schumacher dominava com a Ferrari os treinos da Fórmula 1 no circuito de Montmeló, na Catalunha, em Jerez de la Frontera, também na Espanha, o melhor tempo ficava com Anthony Davidson, piloto de testes da BAR. Foi o último dia de testes nos dois autódromos. O alemão foi o mais rápido nas duas sessões do dia. O espanhol Fernando Alonso, da Renault, fechou o dia como segundo mais veloz. Em Jerez, com temperatura alta, além de testes longos também houve treinos de pit stop por parte. A próxima etapa da temporada é o GP da França, em Magny-Cours, dia 4 de julho. Ralf Schumacher, da Williams, deixou para decidir na próxima semana se estará na corrida, ainda se recuperando de acidente em Indianápolis, no GP dos Estados Unidos, no domingo. Em nota, nesta sexta-feira, lembrou que saiu só há quatro dias do hospital.