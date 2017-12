Schumacher é eleito o melhor do século O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, foi eleito ?o melhor esportista alemão do século?, após votação realizada pela cadeia de televisão alemã pública ZDF, em que teve a participação de 100 mil telespectadores. A canoísta Birgit Fischer, oito vezes campeã olímpica, vem logo atrás em segundo lugar na pesquisa, enquanto a ex-tenista alemã Steffi Graf foi a terceira à frente do ex-jogador Franz Beckenbauer e do ex-tenista Boris Becker.