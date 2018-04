Schumacher e Ferrari renovam acordo por mais três anos

"Cheguei a um acordo com o presidente Montezemolo para estender nossa cooperação por mais três anos. Estou muito feliz com isso, porque sempre quis ser parte da família Ferrari", disse Schumacher, que chegou à escuderia em 1996 e não saiu mais - desde que deixou as pistas há três anos, ele é consultor.

O alemão evitou falar sobre as especulações acerca de um possível retorno à Fórmula 1. Neste ano, ele chegou a começar a preparação para ser o substituto de Felipe Massa, mas acabou vetado por seus médicos, devido a uma lesão no pescoço. Ainda assim, a equipe sonha com sua presença na próxima temporada, sobretudo se conseguir aprovar a ideia de colocar três carros no grid.

Nos próximos três anos, Schumacher deve dedicar-se ao departamento de carros de rua, ajudando no desenvolvimento de novos modelos da marca. "Estou muito ansioso para ajudar nesses projetos. Já gostei muito de participar do desenvolvimento da Ferrari Califórnia, da 430 Scuderia e da 458 Itália", disse.