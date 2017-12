Schumacher e Loeb correrão em Paris O campeão mundial de F-1, Michael Schumacher, e o campeão Mundial de Rally, Sebastien Loeb, vão ?medir forças? num evento a ser realizado no dia 4 de dezembro no Stade de France, em Paris. Um mini-circuito, de 1 km de distância, será construído entre o gramado e a pista de atletismo do estádio que sediou a final da Copa do Mundo de 98. Os dois campeões deverão participar de duas provas. Na primeira, a Corrida dos Campeões, Schumacher e Loeb vão correr ao lado de outros dois franceses: Sebastien Bourdais e Stephane Sarrazinos. Eles vão usar carros diferentes: um Mitsubishi Lancer WRC, um Citroen Xsara WRC, um Peugeot 307 WRC e uma Ferrari 360 "Modena Challenge". A segunda corrida, será a Copa das Nacões, quando vários pilotos usarão um mesmo carro: um Honda CBR 1100 cc 16 válvulas "BlackBird". Na Copa da Nações, a Alemanha estará representada por Schumacher e pelo piloto de rali, Armin Schwarz. O Brasil terá Tony Kanaan, campeão da IRL norte-americana, e o piloto de F-1 Felipe Massa (Sauber). A França vai contar com duas equipes: na equipe A estarão Loeb e o ex-piloto de F-1, Jean Alesi. Na equipe B, Bourdais e Sarrazin. Outros conhecidos nomes do automobilismo mundial - como o norte-americano Jeff Gordon (NASCAR), os pilotos de rali Colin McRae (ING) e Marcus Gronholm (FIN) e o piloto de F-1, David Coulthard (McLaren) - também estarão presentes no evento.