Schumacher é mais um piloto importante a retornar à F-1

O retorno do alemão Michael Schumacher à Fórmula 1, agora na Mercedes, não será o primeiro de um importante piloto à principal categoria do automobilismo. Sete vezes campeão da F-1, o alemão disputará a temporada 2010 pela escuderia vencedora este ano das disputas de pilotos - com o inglês Jenson Button - e de construtores, ainda como Brawn.

Em março do ano que vem, quando será realizado o Grande Prêmio do Bahrein, Schumacher terá 41 anos. Ele ficou três temporadas fora das pistas.

O primeiro piloto de importância a reaparecer na F-1 foi o argentino José Froilán González, vice-campeão do mundo em 1954 e que entrou na história ao levar a Ferrari à primeira vitória em um GP (Grã-Bretanha, em 1951).

Ele disputou a temporada completa até 1954. Depois, até 1957, fez aparições isoladas nas provas de seu país e inclusive na da Grã-Bretanha, de 1956. Após dois anos afastado da categoria, reapareceu com a Ferrari no GP da Argentina de 1960 e acabou em décimo.

O inglês Mike Hailwood começou a carreira na Fórmula 1 no grande prêmio de seu país de 1963, mesmo ano em que lutava pelo terceiro título mundial de motociclismo, o segundo nas 500 c.c. Ele alternou as disputas em duas e quatro rodas até 1965, ano em que se dedicou exclusivamente às motos, e acabou deixando a disputa com dez títulos mundiais.

Sua volta à F-1 se deu em 1971, na equipe do compatriota John Surtees. Ele obteve a volta mais rápida no GP da África do Sul de 1972 e outros dois pódios. Em 1974, passou à McLaren e se retirou após fraturar as duas pernas em um acidente no circuito de Nurburgring, na Alemanha.

O americano Dan Gurney esteve na Fórmula 1 entre 1959 e 1969. Foi o autor da primeira vitória das escuderias Porsche e Brabham, ambas no GP da França, respectivamente em 1962 e 1964. Em 1966 ele construiu seu próprio carro, o Eagle, e teve uma grande semana de glória em junho de 1967, quando venceu o GP da Bélgica e, sete dias depois, as 24 Horas de Le Mans.

Depois de um ano de ausência, o piloto voltou à F-1 no ano seguinte quase por obrigação, após o falecimento de seu amigo Bruce McLaren. Contudo, correu apenas três provas e obteve um sexto lugar como melhor resultado.

Alan Jones, segundo piloto australiano a ser campeão mundial após Jack Brabham, deixou a categoria em 1981. Ele voltou pela Arrows, em 1983, para disputar apenas o GP de Long Beach, nos Estados Unidos, substituindo o brasileiro Chico Serra, e em 1985 reapareceu de novo com o projeto Lola Beatrice.

O canadense Jacques Villeneuve viveu sua primeira fase na F-1 entre 1996 e o GP do Japão de 2003, sendo campeão do mundo em 1997, ao volante da Williams. Ele esteve afastado da categoria até que Flavio Briatore o chamou para substituir o italiano Jarno Trulli na Renault nas últimas corridas de 2004.

Depois ele completou mais duas temporadas, pela Sauber e a BMW-Sauber, mas nunca retornou ao pódio.

O austríaco Niki Lauda deixou a Fórmula 1 em 1978, após ser campeão mundial pela Ferrari em 1975 e 1977. Com quatro anos de aposentadoria, retornou em 1982, na McLaren, e ganhou o terceiro mundial em 1984. Ele deixou a categoria definitivamente no final da temporada de 1985.

O inglês Nigel Mansell competiu entre 1981 e 1992, levando o título no último ano, pela Williams. Ele foi para a Fórmula Indy no ano seguinte, também sendo campeão, e retornou à F-1 em 1994, chamado pela Williams por conta da morte de Ayrton Senna. Ele obteve uma vitória, na Austrália, e saiu em 1995, com duas provas disputadas na McLaren.

O penúltimo grande retorno foi do francês Alain Prost. Após deixar a Ferrari em 1991 e ter conseguido três mundiais pela McLaren (1985, 1986 e 1989), ele tirou um ano sabático em 1992. Na temporada seguinte, acabou voltando para a Williams e conseguiu seu quarto título, em seguida deixando de vez a categoria.

Desta relação de pilotos, apenas Lauda, Prost e Mansell ganharam corridas após seu retorno.