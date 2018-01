Schumacher é mais veloz com F2001 O primeiro dia de testes da Ferrari serviu para que o piloto Michael Schumacher constatasse que o modelo anterior - F2001 - ainda é o mais veloz da escuderia. O atual campeão do mundo registrou nesta segunda-feira o melhor tempo em comparação a Lucas Badoer, que provou o novo modelo F2002. O alemão estabeleceu, após 26 voltas no circuito de Ímola, o tempo de 1:30.097 contra 1:30.411 do piloto de testes. A escuderia anunciou no sábado passado que vai estrear com o modelo antigo no GP da Austrália, dia 3 de março.