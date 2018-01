Schumacher é o mais rápido em Ímola O alemão Michael Schumacher foi o mais rápido nos treinos livres realizados na manhã desta sexta-feira para o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. O primeiro piloto da Ferrari e líder da competição fez a sua melhor volta em 1min25s096. Em segundo ficou o seu companheiro de equipe Rubens Barrichello, com 1min25s372. O brasileiro havia sido o mais rápido na primeira sessão, quando a pista estava um pouco molhada. O terceiro lugar do dia ficou com Ralf Schumacher, da Williams, com 1min25s829, seguido de Mika Hakkinen, que marcou 1min26s341 com sua McLaren. A sensação do GP do Brasil, o colombiano Juan Pablo Montoya, teve problemas com sua Williams e foi o último colocado, com 1min39s812. Os treinos livres não têm valor para o grid de largada, cuja definição será nos treinos classificatórios deste sábado. Os tempos nos treinos livres em Ímola: 1) Michael Schumacher (ALE/Ferrari) 1:25.096 2) Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1:25.372 3) Ralf Schumacher (ALE/BMW-Williams) 1:25.829 4) Mika Hakkinen (FIN/McLaren-Mercedes) 1:26.341 5) Olivier Panis (FRA/BAR-Honda) 1:26.535 6) Kimi Raikkonen (FIN/Sauber-Ferrari) 1:26.552 7) Eddie Irvine (IRL/Jaguar) 1:26.599 8) Jacques Villeneuve (CAN/BAR-Honda) 1:26.739 9) Jarno Trulli (ITA/Jordan-Honda) 1:26.923 10) Luciano Burti (BRA/Jaguar) 1:26.933 11) David Coulthard (ESC/McLaren-Mercedes)1:27.132 12) Nick Heidfeld (ALE/Sauber-Ferrari) 1:27.142 13) Heinz-Harald Frentzen (ALE/Jordan-Honda) 1:27.406 14) Jean Alesi (FRA/Prost-Ferrari) 1:27.437 15) Giancarlo Fisichella (ITA/Benetton-Renault) 1:28.322 16) Gaston Mazzacane (ARG/Prost-Ferrari) 1:28.586 17) Jenson Button (ING/Benetton-Renault) 1:28.902 18) Fernando Alonso (ESP/European Minardi)1:28.931 19) Enrique Bernoldi (BRA/Arrows-Asiatech) 1:29.273 20) Tarso Marques (BRA/European Minardi) 1:29.589 21) Jos Verstappen (HOL/Arrows-Asiatech) 1:29.750 22) Juan-Pablo Montoya (COL/BMW-Williams) 1:39.812