Schumacher é o mais rápido em Mônaco Michael Schumacher foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP de Mônaco, 7ª etapa do Mundial de Fórmula 1, que acontece domingo. Nesta quinta-feira, o alemão da Ferrari marcou o tempo de 1m21s094, superando o escocês David Coulthard, que fez 1m21s388 com sua McLaren. O brasileiro Rubens Barrichello ficou com a 4ª posição na sessão (1m21s937), atrás do italiano Jarno Trulli, da Renault (1m21s907). O destaque dessa primeira sessão de treinos foi a fraca performance dos dois pilotos da Williams, que parece ser a única equipe capaz de ameaçar a Ferrrari nesta temporada. O alemão Ralf Schumacher ficou na 10ª colocação (1m22s927), enquanto o colombiano Juan Pablo Montoya foi o 16º (1m24s532). Os outros dois brasileiros da categoria também não foram bem. Felipe Massa, da Sauber, ficou na 13ª posição (1m23s738). Já Enrique Bernoldi conseguiu apenas o 19º lugar com sua Arrows, ao marcar 1m25s496. Confira os tempos do primeiro treino livre em Mônaco: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m21s094 2º David Coulthard (McLaren) - 1m21s388 3º Jarno Trulli (Renault) - 1m21s907 4º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m21s937 5º Heinz-Harald Frentzen (Arrows) - 1m22s248 6º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m22s553 7º Olivier Panis (BAR) - 1m22s711 8º Jenson Button (Renault) - 1m22s864 9º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m22s904 10º Ralf Schumacher (Williams) - 1m22s927 11º Eddie Irvine (Jaguar) - 1m23s330 12º Allan McNish (Toyota) - 1m23s395 13º Felippe Massa (Sauber) - 1m23s738 14º Mika Salo (Toyota) - 1m23s996 15º Mark Webber (Minardi) - 1m24s110 16º Juan Pablo Montooya (Williams) - 1m24s532 17º Takuma Sato (Jordan) - 1m25s032 18º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m24s428 19º Enrique Bernoldi (Arrows) - 1m25s496 20º Alex Joong (Minardi) - 1m26s518 21º Pedro de la Rosa (Jaguar) - 1m27s555 22º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m40s346