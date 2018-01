Schumacher é o mais rápido em Monza Michael Schumacher foi o mais rápido no primeiro dia de treinos na pista de Monza, que dia 15 recebe a próxima etapa da Fórmula 1. Participaram 11 pilotos e a chuva atrapalhou. Os organizadores do GP da Itália esperam 150 mil pessoas no fim de semana da corrida, mas, com o campeonato decidido, a venda de ingresso está bastante fraca.