Schumacher é o mais rápido em Monza Michael Schumacher está de volta à pole position, depois de sete corridas. O alemão da Ferrari foi 51 centésimos de segundo mais veloz que Juan Pablo Montoya, da Williams, com quem disputa mais diretamente o título, neste sábado na sessão que definiu o grid do GP da Itália, antepenúltima etapa do campeonato. O outro piloto envolvido na luta pelo Mundial, Kimi Raikkonen, da McLaren, larga em quarto, com uma marca 503 milésimos de segundo pior. A Ferrari superou a Williams, ao menos no treino deste sábado, e neste domingo Schumacher tem chances de contar com a importante ajuda de Rubens Barrichello, seu companheiro, que registrou o terceiro tempo. "É muito bom voltar a participar da entrevista dos três primeiros. E foi na hora certa, a decisiva da temporada", disse Schumacher. Ele largou em oitavo na Hungria, sexto na Alemanha e quinto na Grã-Bretanha, as três últimas. "Esse é o resultado do esforço de todos em melhorar cada detalhe do carro, bem como da Bridgestone." A torcida comemorou, o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, também, mas Montoya lançou dúvidas sobre o volume de gasolina que havia nos carros de Schumacher e Rubinho. "Nós estamos na configuração de corrida...", dando a entender que a Ferrari está um pouco mais leve. A prova, que começa às 9 horas, terá 53 voltas e, segundo foi possível se apurar quase todos os pilotos deverão fazer duas paradas. É provável que Schumacher realize seu primeiro pit stop cerca de duas ou três voltas antes de Montoya. "Ao completar as duas primeiras parciais, vi no painel do carro que eu estava na frente do Michael, mas na parte final da pista, na curva Ascari, minha Williams saiu um pouco de frente e perdi a pole", explicou Montoya. O seu parceiro na 14ª etapa do campeonato será o espanhol Marc Gene, piloto de testes. O titular, Ralf Schumacher, disse não se sentir muito bem, ter ainda um pouco de tonturas e falta de concentração, e desistiu de competir neste domingo. Ralf sofreu grave acidente dia 2 nos testes de Monza. Gene, que deve ter mais quilômetros rodados com o modelo FW25, o está substituindo. E já foi muito bem. O catalão conquistou o quinto tempo. "Não estou satisfeito, fiz dois erros na minha volta que me impediram de crescer no grid." Sua melhor colocação até então havia sido a 15ª, no GP da Alemanha de 1999, quando competia pela Minardi. A torcida de Schumacher para Rubinho ultrapassar Montoya na largada será grande. Assim ele poderia começar na frente tendo o companheiro atrás para protegê-lo do ataque do piloto da Willliams que, com certeza, irá tentar ultrapassá-lo. "Meu carro está muito bem acertado para a corrida", lembrou o colombiano. Já Rubinho perdeu a série de colocações na frente de Schumacher iniciada em Silverstone. "É uma pena que eu cometi um pequeno erro na primeira chicane porque nos dois outros setores do circuito minhas marcas eram as mesmas dos que estavam à minha frente." Rubinho ficou a 279 milésimos de Schumacher.Mas como lembrou, está do lado limpo da pista e seu objetivo é um só: "vencer, como no ano passado." Será curioso ver como funcionará o jogo de equipe no GP da Itália, agora redefinido pelos dirigentes como táticas de equipe, já que o jogo de equipe é proibido. Ninguém sabe qual a diferença entre um e outro. Cristiano da Matta, da Toyota, não repetiu o excelente resultado de sexta-feira, quando foi quarto. "Cometi um erro na Ascari, mas o carro também, com mais gasolina, não estava tão bom como na sexta-feira." Cristiano ficou em 12º. O vencedor do GP da Hungria, Fernando Alonso, da Renault, afirmou que sua rodada, na primeira chicane, ocorreu por causa do não funcionamento do controle de tração. A Rede Globo transmite ao vivo o GP da Itália. Confira o Grid do GP da Itália de Fórmula 1: 1º Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1min20s963 2º Juan Pablo Montoya (COL) - Williams - 1min21s014 3º Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 1min22s242. 4º Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - 1min21s466. 5º Marc Gene (ESP) - Williams - 1min21s834. 6º Jarno Trulli (ITA) - Renault - 1min21s944. 7º Jenson Button (GBR) - BAR - 1min22s301. 8º David Coulthard (GBR) - McLaren - 1min22s471. 9º Olivier Panis (FRA) - Toyota - 1min22s488. 10º Jacques Villeneuve (CAN) - BAR - 1min22s717. 11º Mark Webber (AUS) - Jaguar - 1min22s754. 12º Cristiano Da Matta (BRA) - Toyota - 1min22s914. 13º Giancarlo Fisichella (ITA) - Jordan - 1min22s992. 14º Heinz-Harald Frentzen (ALE) - Sauber - 1min23s216. 15º Justin Wilson (GBR) - Jaguar - 1min23s484. 16º Nick Heidfeld (ALE) - Sauber - 1min23s803. 17º Jos Verstappen (HOL) - Minardi - 1min25s078. 18º Zsolt Baumgartner (HUN) - Jordan - 1min25s881. 19º Nicholas Kiesa (DIN) - Minardi - 1min26s778. 20º Fernando Alonso (ESP) - Renault - 1min40s405.