Schumacher é o mais rápido em Monza Três dias depois de conquistar o sétimo título mundial, Michael Schumacher voltou a acelerar o F2004 da Ferrari. Foi hoje, em Monza, no teste coletivo da Fórmula 1, preparatório para o GP da Itália, dia 12. Mas antes de iniciar seu incansável trabalho, concedeu uma entrevista coletiva. E foi claro sobre aposentadoria: "Tenho a competição no sangue, vivo para isso. Enquanto continuar sendo competitivo e esse instinto dure, seguirei adiante." O mais rápido dos 18 pilotos que treinaram? Schumacher, sem dúvida. A Ferrari organizou o encontro com a imprensa e logo ganharam força os rumores de que Schumacher poderia anunciar algo do tipo "vou me retirar das pistas no fim do meu contrato", ao término do campeonato de 2006. "Não gostaria de desiludir o que acreditaram nisso", disse o alemão. "Honestamente nunca olho para trás, me concentro nos próximos objetivos e já me dedico ao que necessitamos fazer para continuarmos no primeiro pelotão." Classificou sua temporada como a melhor desde que estreou na Fórmula 1, em 1991. "Esperava um luta muito mais acirrada, um Mundial bem mais duro, mas é preciso reconhecer, também, que realizamos um grande trabalho." Alguns tempos, hoje, em Monza: 1.º Schumacher (Ferrari) 1min20s187 (77 voltas), 2.º Rubens Barrichello (Ferrari), 1min20s240 (90), 5.º Juan Pablo Montoya (Williams), 1min21s654 (90), 9.º Antonio Pizzonia (Williams), 1min21s856 (80). Cristiano da Matta - Seu empresário, Fernando Paiva, desmentiu, hoje, os rumores de que o piloto entraria na justiça contra a Toyota, sua ex-equipe, por tê-lo substituído por Ricardo Zonta desde o GP da Hungria.