Schumacher é o mais rápido em Monza O piloto alemão Michael Schumacher, da Ferrari, foi o mais rápido nos treinos livres desta sexta-feira pela manhã no circuito de Monza, palco no domingo da 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1. O heptacampeão antecipado fez a melhor volta no primeiro treino livre com o tempo de 1min20s526. O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, ficou com o segundo melhor tempo (1min20s846), o mais rápido do segundo treino livre. O brasileiro Rubens Barrichello foi o segundo colocado nos dois treinos. No primeiro cravou 1min20s861 e no segundo, 1min20s899. Confira os tempos do primeiro treino livre em Monza: 1) Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1min20s526 (média: 258,982 km/h). 2) Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) - 1min20s861 3) Anthony Davidson (GBR/BAR-Honda) - 1min20s902 4) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) - 1min21s637 5) Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1min21s776 6) Jenson Button (GBR/BAR-Honda) - 1min21s904 7) Jarno Trulli (ITA/Renault) - 1min22s052 8) Bjorn Wirdheim (SUE/Jaguar-Cosworth) - 1min22s065 9) Antonio Pizzonia (BRA/Williams-BMW) - 1min22s159 10) Juan Pablo Montoya (COL/Williams-BMW) - 1min22s232 11) Takuma Sato (JAP/BAR-Honda) - 1min22s245 12) David Coulthard (GBR/McLaren-Mercedes) - 1min22s248 13) Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas) - 1min22s259 14) Giancarlo Fisichella (ITA/Sauber-Petronas) - 1min22s460 15) Olivier Panis (FRA/Toyota) - 1min22s487 16) Ricardo Zonta (BRA/Toyota) - 1min22s607 17) Ryan Briscoe (AUS/Toyota) - 1min22s815 18) Mark Webber (AUS/Jaguar-Cosworth) - 1min23s071 19) Timo Glock (ALE/Jordan) - 1min23s333 20) Bas Leinders (BEL/Minardi) - 1min23s696 21) Christian Klien (AUT/Jaguar-Cosworth) - 1min23s723 22) Nick Heidfeld (ALE/Jordan) - 1min24s000 23) Giorgio Pantano (ITA/Jordan) - 1min24s412 24) Gianmaria Bruni (ITA/Minardi) - 1min26s062 25) Zsolt Baumgartner (HUN/Minardi) - 1min26s161 Confira os tempos do segundo treino livre: 1) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) - 1min20s846 (média: 257,957 km/h) 2) Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) - 1min20s899 3) Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1min21s080 4) Jenson Button (GBR/BAR-Honda) - 1min21s124 5) Antonio Pizzonia (BRA/Williams-BMW) - 1min21s264 6) Takuma Sato (JAP/BAR-Honda) - 1min21s313 7) Juan Pablo Montoya (COL/Williams-BMW) - 1min21s419 8) Anthony Davidson (GBR/BAR-Honda) - 1min21s544 9) Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1min21s630 10) David Coulthard (GBR/McLaren-Mercedes) - 1min22s052 11) Jarno Trulli (ITA/Renault) - 1min22s191 12) Ryan Briscoe (AUS/Toyota) - 1min22s197 13) Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas) - 1min22s258 14) Ricardo Zonta (BRA/Toyota) - 1min22s298 15) Giancarlo Fisichella (ITA/Sauber-Petronas) - 1min22s302 16) Timo Glock (ALE/Jordan) - 1min22s332 17) Mark Webber (AUS/Jaguar-Cosworth) - 1min22s392 18) Olivier Panis (FRA/Toyota) - 1min22s813 19) Bjorn Wirdheim (SUE/Jaguar-Cosworth) - 1min22s914 20) Christian Klien (AUT/Jaguar-Cosworth) - 1min23s199 21) Giorgio Pantano (ITA/Jordan) - 1min23s818 22) Bas Leinders (BEL/Minardi) - 1min24s045 23) Zsolt Baumgartner (HUN/Minardi) - 1min24s063 24) Gianmaria Bruni (ITA/Minardi) - 1min24s225 Nick Heidfeld (ALE/Jordan) - sem tempo.