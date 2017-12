Schumacher é o mais rápido em treino Disputado sob muita chuva como previa o serviço de meteorologia, o treino livre desta sexta-feira para o GP da Bélgica confirmou o favoritismo do piloto alemão Michael Schumacher, da Ferrari. Com o tempo de 1:48.655, Schumacher foi o mais rápido do dia, mas teve problemas. Chegou a bater no carro de Pedro de La Rosa (Jaguar) e não conseguiu terminar o treino. A segunda melhor marca do dia ficou para o italiano Jarno Trulli (Jordan), que cravou 1:49.404. Rubens Barrichello foi o terceiro, com o tempo de 1:49.456. Seus adversários mais próximos na briga pelo vice-campeonato não foram bem. Ralf Schumacher (Williams) foi apenas o sétimo, com o tempo de 1:50.801 e David Coulthard (McLaren) teve sérios problemas no carro após um acidente e não se classificou. O treino que vai definir o grid de largada será realizado neste sábado de manhã e a corrida está marcada para domingo. Veja os tempos dos treinos livres desta sexta-feira. 1.Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:48.655 2 - Jarno Trulli (ITA) Jordan 1:49.404 3 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:49.456 4 - Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton 1:50.192 5 - Mika Hakkinen (FIN) McLaren 1:50.239 6 - Kimi Raikkonen (FIN) Sauber 1:50.495 7 - Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:50.801 8 - Eddie Irvine (IRL) Jaguar 1:51.555 9 - Jean Alesi (FRA) Jordan 1:51.631 10 - Jenson Button (ING) Benetton 1:51.673 11 - Olivier Panis (FRA) BAR 1:52.071 12 - Heinz-H. Frentzen (ALE) Prost 1:52.073 13 - Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1:52.119 14 - Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:52.436 15 - Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:52.804 16 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:52.829 17 - Jos Verstappen (HOL) Arrows 1:52.955 18 - Fernando Alonso (ESP) Minardi 1:55.021 19 - Tarso Marques (BRA) Minardi 1:55.099 20 - Enrique Bernoldi (BRA) Arrows 1:55.491 21 - Luciano Burti (ITA) Prost 2:11.037 22 - David Coulthard (ESC) McLaren (não classificado)